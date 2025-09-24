Lamenta Marco Bonilla recorte al FAIS 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, manifestó su preocupación por el recorte proyectado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en el Presupuesto 2026, al advertir que esta medida fomenta la centralización y limita la capacidad de los municipios para atender las necesidades más urgentes de la población, particularmente en las zonas vulnerables.

El edil recordó que desde 2019 el Gobierno Federal ha venido reduciendo de manera constante los recursos destinados a los municipios, y ahora busca también imponer en qué deben gastarse. “Es como si a un hijo mayor de edad, que ya trabaja, el papá le dijera: de lo que tú te estás ganando con tu esfuerzo, quiero que lo gastes en esto”, ejemplificó.

Bonilla subrayó que el FAIS ha sido clave para financiar obras de agua potable, drenaje, alcantarillado y pavimentación en las comunidades con mayores rezagos. No obstante, señaló que la nueva propuesta plantea destinar el 20% de los recursos a pueblos y comunidades indígenas de otros municipios y el 10% a proyectos vinculados con el Programa Nacional Hídrico.

“Eso es hacer caravana con sombrero ajeno”, sostuvo, al reiterar que esta reasignación afectará directamente a las familias que más necesitan obras básicas en Chihuahua.