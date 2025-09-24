Abuelos policías guardan la seguridad escolar a través de su experiencia y compromiso

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, lleva a cabo el programa “Abuelo Policía 2025”, una iniciativa que reconoce y valora la experiencia y el compromiso de nuestras personas adultas mayores.

Los señores Manuel Carrasco, quien apoya en nivel preescolar, y Arnulfo Villegas, en nivel primaria, son un claro ejemplo del compromiso que impulsa este programa. Ambos cuidan con atención y cariño la entrada y salida de los estudiantes, están siempre alertas ante situaciones sospechosas y fomentan el respeto dentro de la comunidad escolar.

Gracias a su dedicación y sabiduría, colaboran activamente con las autoridades escolares para resolver temas de seguridad y mantenimiento, generando así un entorno más seguro y armonioso para todos.

Ellos expresaron su agradecimiento al alcalde Marco Bonilla por su cercanía y compromiso con este proyecto. Su apoyo constante ha sido fundamental para el crecimiento y permanencia de esta valiosa iniciativa, reconociendo, a través de un incentivo económico, la invaluable labor de las y los participantes, pero, sobre todo, haciendo tangible el aprecio y la gratitud de las familias chihuahuenses.

Este programa, que integra a abuelas y abuelos con gran alegría y entrega, no solo vela por el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, sino que también fortalece el tejido social al convertirse en pilares de confianza y convivencia en las escuelas públicas del municipio.

Para más información sobre cómo participar o apoyar esta noble causa, comuníquese al 072 o al 614-200-48-00, extensión 6510, de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 y viernes de 8:30 a 14:00, o visite nuestras oficinas en la avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4 en la Zona Centro.