Inaugura Bonilla pavimentación de calle Tercera y acondicionamiento de salón de usos múltiples en El Charco

Durante su visita al seccional de la zona rural de El Charco, el alcalde Marco Bonilla inauguró la pavimentación de la calle Tercera y el acondicionamiento del salón de usos múltiples de la zona.

En su mensaje, el Alcalde destacó que este ha sido un buen año para la zona rural de Chihuahua, ya que aparte de estas obras, la lluvia ha influido en la detonación de la economía para mejorar la cosecha para las exportaciones.

Marco Bonilla, destacó el trabajo de los agricultores y ganaderos, por lo que exhortó a seguir con esa labor de elevar la competitividad a la ciudad; “Sigamos con ese esfuerzo, el de los vencedores del desierto”, puntualizó.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, destacó en el salón de usos múltiples, se utilizó una inversión de un millón 498 mil 203.59 pesos, para la instalación de 897 metros cuadrados de piso de cerámica, pintura de herrería, así como estructura de techumbre, puertas y rejas de ventanas.

Además, para la calle se usó concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor en 1 mil 540 metros cuadrados, además se realizó la construcción de 228 metros lineales de guarnición, colocación de señalamiento horizontal y vertical, sustitución de tomas domiciliarias de agua potable, renivelación de cajas de válvulas y pozos de visita, todo con una inversión de 2 millones 996 mil 343.88 pesos.

La diputada del distrito 16, Carla Rivas, reconoció los trabajos realizados, además de la cercanía que se ha mantenido con los habitantes de la zona rural, para tener un Chihuahua de primera. Además, destacó que, desde el Congreso del Estado se continuará ese apoyo de seguir trabajando por las familias.

Oscar Elizondo, presidente seccional de El Charco, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal por las obras realizadas, así como al Gobierno del Estado, por las ayudas en la entrega de maíz, sorgo y más que beneficiaron a los agricultores y ganaderos.

Cabe señalar que, estas obras se realizaron gracias a las gestiones de los habitantes del sector, en un acercamiento con el Gobierno Municipal para mejorar su calidad de vida.