El lunes, reformas a Ley Nacional de Aguas

El lunes se enviarán al Congreso iniciativas de reforma a la Ley Nacional de Aguas que establecerán que las concesiones de uso de agua no se podrán vender o transferir entre particulares sino que al no hacer uso de ellas se deben devolver al Estado para formar parte de las aguas nacionales.

También se plantea endurecer las penas para el robo de agua mediante pozos clandestinos e incrementar las multas hasta 50 mil UMAS.

Conagua revisa títulos de concesión de agua

Funcionarios de Conagua informó que se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión de agua en las que se han encontrado 58 mil 938 inconsistencias.

Entre las inconsistencias destacan que algunos títulos no tienen fecha de vigencia, otros están presuntamente falsificados, también hallaron un uso diferente a la actividad concesionada y coordenadas de ubicación que no corresponden.