Próximo jueves inicia la Universidad de las Mujeres

La titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez, anunció que este jueves, en punto de las 10:00 de la mañana, el alcalde Marco Bonilla encabezará la presentación oficial de la primera generación de la Universidad de las Mujeres.

Se trata de un grupo de 200 alumnas que ya iniciaron sus programas educativos, entre las que destacan mujeres de distintas edades y contextos, incluyendo adultas mayores de la zona rural, quienes ven en este proyecto una oportunidad de formación y superación personal.

En el evento participarán empresarios y empresarias, directoras, directores, así como regidoras y regidores comprometidos con el desarrollo de la ciudad. Además, se contará con la presencia de representantes de la Organización Mundial de Alfabetización, quienes ofrecerán un mensaje motivacional para alentar a las estudiantes a continuar con su preparación académica.

La Universidad de las Mujeres se distingue por integrar en sus programas un enfoque especializado en perspectiva de género. Durante la ceremonia se pondrá en marcha la primera capacitación en este tema, con la finalidad de brindar a las alumnas herramientas para impulsar su desarrollo personal y profesional.