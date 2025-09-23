Exhorta Municipio a reportar casos de sospecha de violencia en niñas, niños o adolescentes

El Gobierno Municipal, a través del DIF, exhorta a denunciar a las autoridades correspondientes ante la sospecha de alguna situación que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes (NNA).

En este caso, se puede denunciar al 089, de forma anónima, al 800 230 40 50 con la Procuraduría de Protección de NNA; o 911, en casos de emergencia inmediata.

De enero a agosto de 2025, el DIF ha recibido 558 reportes, denuncias y peticiones, de los cuales se desprenden 343 niñas, 508 niños, 102 adolescentes mujeres y 111 adolescentes hombres.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y recuerda que una denuncia oportuna puede prevenir consecuencias irreversibles y garantizar un entorno seguro para nuestras infancias.

Para mayor información, podrán comunicarse al 072, extensión 2285 en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes con la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal.