Lleva Estado apoyo alimentario y jornada de vacunación a Jiménez

El Gobierno del Estado, a través de las secretarías de Salud, de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) y del DIF Estatal, entregó apoyos alimentarios y organizó una jornada de vacunación para habitantes de comunidades indígenas del municipio de Jiménez.

A través de la estrategia NutriChihuahua y el programa Juntos por la Sierra Tarahumara, personal del DIF y de la SPyCI entregó 350 paquetes alimentarios a personas provenientes de asentamientos como Las Glorias Invernadero, Albergue El Carmen y la Voz del Séptimo Ángel.

Asimismo, se registró la presencia de 145 habitantes que acudieron a recibir la inoculación contra el sarampión, conforme al plan de contingencia que se implementa en toda la entidad.

El Gobierno del Estado reitera el llamado a la población, para que acuda a las próximas jornadas de vacunación que se desarrollarán en diferentes puntos de la región, con el objetivo de garantizar la salud y mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.