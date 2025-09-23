Promueve Municipio la adopción en el Día Mundial del Perro Adoptado

En el marco del Día Mundial del Perro Adoptado, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a las familias de la Capital a adoptar perros que fueron rescatados, rehabilitados y están listos para integrarse a un nuevo hogar.

Lo anterior, forma parte del programa Adopta como Héroe, que tiene el objetivo de promover la tenencia responsable y la adopción de animales de compañía.

Entre ellos está Gorda, una perrita labrador de tamaño grande que fue resguardada para darle atención veterinaria, ya que tiene un Tumor Venéreo Transmisible (TVT). Gorda ha recibido quimioterapias y tratamiento para combatir esta enfermedad, tiene 4 años y es muy juguetona.

Güerito, un perro mestizo de tamaño mediano que fue abandonado y rescatado por la Brigada de Rescate Animal, y quien recibió atención veterinaria para su rehabilitación. Güerito tiene 5 años, es muy tranquilo y busca un hogar donde reciba amor, cuidados y estabilidad.

Los requisitos para adoptar una mascota son:

· Comprobante de domicilio.

· Identificación oficial.

· Permitir una visita previa a tu domicilio.

· Permitir visitas periódicas de seguimiento.

Si quieres adoptar revisa las redes sociales de la Coordinación o comunícate vía WhatsApp al teléfono 614-220-40-80.