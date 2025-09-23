Colaboran USDA-APHIS y Senasica en revisión de protocolos sanitarios en Chihuahua

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) dio a conocer que inició la revisión anual del programa de erradicación de tuberculosis bovina en el estado, por especialistas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Estas acciones se desarrollan en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (Cefppch), en corrales de exportación, rastros, casetas de inspección y otras instalaciones, para verificar el cumplimiento de las normas establecidas.

El jefe de Ganadería de la SDR, Juan Carlos Flores, explicó que el objetivo es validar la correcta aplicación de los lineamientos del Acuerdo de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis, que ha permitido que Chihuahua mantenga un estatus de Escasa Prevalencia (Nivel III).

Durante las inspecciones revisarán rastros TIF, casetas de verificación interna (PVI), corrales de exportación y expedientes del inmueble, tanto de la SDR como del Cefppch.

Este programa que se realiza una vez al año, corresponde a la etapa de pre certificación, en la que se asegura que todos los procesos cumplen con los estándares para avanzar en la erradicación de la tuberculosis bovina.

“Contamos con mucho trabajo realizado y queremos que todo salga a la perfección”, afirmó.

En la reunión de apertura participaron el titular de la SDR, Mauro Parada Muñoz; el director de Desarrollo Agropecuario, Mauricio Hernández Cerón; el jefe de Ganadería, Juan Carlos Flores y el presidente del Cefppch, Gerardo Sosa Venzor.

Además de la gerente del Comité, Luisa Ibarra Lemas; Jesús Armando Reta Mar, representante de SADER; César Octavio Borunda Almada, representante de Senasica en el estado; Gerardo López, gerente de UGRCH y personal técnico de las dependencias involucradas.