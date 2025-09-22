Maru Campos acuerda la instalación de nuevas bases de operaciones en la entidad

En el marco de la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que presidió la gobernadora Maru Campos, las autoridades participantes acordaron la instalación de Bases de Operación en distintos puntos del estado, mediante los cuales se reforzará la seguridad de la población.

La estrategia incluye patrullajes en conjunto por corporaciones de los tres niveles de Gobierno y elementos del Ejército Mexicano durante las 24 del día en sectores de Ciudad Juárez, de la capital y otras localidades.

Estas acciones se extenderán a poblaciones como Coyame del Sotol, Moris, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Cuauhtémoc.

Además acordaron la implementación de operativos focalizados contra personas generadoras de violencia, con más elementos, inteligencia y el apoyo de 400 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que estarán desplegados en todo el territorio estatal.

El principal objetivo de estos cuarteles estratégicos es garantizar la atención focalizada y la detención de generadores de violencia, para lo cual se implementará tecnología e infraestructura interinstitucional. Maru Campos exhortó a las autoridades presentes a continuar las labores con estrecha colaboración y a no bajar la guardia para hacer frente a quienes atentan contra la paz y tranquilidad de las y los chihuahuenses.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; los generales, Alberto Miguel Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente; el fiscal general del Estado, César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya.

También asistió el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de programas del Bienestar, Mayra Chávez y la representante del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco.