“Empresas han incumplido en abasto de medicamentos”

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que empresas que recibieron contratos para el abasto de medicamentos para el sector salud han incumplido con la entrega de los mismos.

Durante su conferencia de prensa matutina, destacó que se trata de empresas que obtuvieron contratos en la segunda ronda de licitaciones que se realizaron entre marzo y julio de este año.Hay algunos casos de medicamentos que ya fueron adquiridos y que la empresa no los ha entregado.

Es decir, están incumpliendo los contratos.En esos casos, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno está tomando medidas y está facilitando para que se puedan adquirir con los mismos precios a otros proveedores”, explicó Sheinbaum.

El proceso de adquisición de los medicamentos para el sector salud incluyó los requerimientos de los 24 sistemas de salud pública involucrados, para la adquisición de más de 4 mil millones de unidades de medicamentos e insumos médicos.

La titular del Ejecutivo dijo que posteriormente se informará de las empresas que incumplieron, los montos y los medicamentos involucrados.

Abasto de medicamentos, conforme lo planeadoLa presidenta reiteró que el abasto de medicamentos avanza conforme a lo planeado, incluyendo los que se utilizan en casos de cáncer.

Hoy empieza la segunda distribución a los centros de salud y el tema de los medicamentos para cáncer también se hizo un esquema de distribución especial, ya no tiene que pasar por los almacenes estatales, sino que va directo de la mega farmacia a los 56 centros médicos en donde se atiende cáncer por parte del IMSS Bienestar”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Comentó que en vista de que ya se conocen los requerimientos promedio que tienen cada hospital, clínica y centro de salud del sector salud, se mantienen surtidas las farmacias, sin necesidad de que se hagan pedidos de medicamentos.