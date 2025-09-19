Pide Policía a conductores evitar dejar auto encendido y ausentarse

Con el fin de reducir el riesgo de robos de vehículo por descuido del conductor, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a través de su Unidad de Investigación de Robo de Vehículos (UIRV), pide evitar dejar el auto encendido o con la llave puesta o la ventanilla abajo mientras bajan momentáneamente.

Agentes municipales de la UIRV han atendido casos por robo de auto en los que el propietario lo dejó en funcionamiento y luego regresó por algún artículo e incluso al bajó a realizar alguna compra rápida y dejó las llaves puestas.

Los delincuentes aprovechan el momento para llevarse la unidad y sustraer los artículos de valor que pueda traer, quitarle algunas piezas como el autoestéreo, el acumulador o el alternador y posteriormente dejarlo abandonado.

En días pasados se detuvo en el sector norte de la ciudad a una persona que bajo esta modalidad cometió siete robos de vehículo, por lo que la Policía Municipal solicita cerrar bien el auto cada vez que descienda, sin importar el tiempo que vaya a durar, así como estacionarse correctamente y no dejar objetos de valor a la vista, dentro del auto.