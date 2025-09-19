Centro de competitividad chihuahua cumple 35 años de impacto empresarial y social

El Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C. o Centro de Competitividad Chihuahua (CCCh), celebra con orgullo 35 años de trayectoria dedicados a fortalecer al empresariado, las organizaciones públicas y privadas, y fomentar una cultura de excelencia y competitividad con responsabilidad social en el estado y el país.

Fundado por una destacada comunidad de empresarios el 19 de septiembre de 1990, el CCCh ha sido un pilar en la promoción de la calidad y la productividad empresarial; la asociación ha impulsado la rentabilidad, sustentabilidad y calidad de vida en la comunidad nacional a través de programas, proyectos y alianzas estratégicas.

Durante estos 35 años, el Centro Chihuahuense ha acompañado a más de 500 organizaciones y ha formado a más de 1,200 evaluadores, dentro del “Premio Nacional de Competitividad” consolidándose como referente en el ámbito empresarial, con la formación y certificación de evaluadores homologados listos para apoyar a organizaciones en procesos de evaluación.

Durante su transformación, las organizaciones pueden comparar un antes y un después, ya que la importancia de su participación radica principalmente en competir contra ellas mismas y mejorar su competitividad para llegar a la excelencia, teniendo como columna vertebral los impulsores del modelo de competitividad.

Asimismo, durante 29 años consecutivos el Centro de Competitividad ha llevado a cabo el Foro Regional de Trabajo en Equipo, competencia en la que han participado casi 400 equipos de trabajo, de los cuales, casi el 80% se han ido a participar a la competencia nacional dirigida por la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo como representantes Estatales.

La presentación de proyectos de mejora continua, son el resultado de un arduo trabajo de varias personas en coordinación, que genera mayor producción, calidad y crecimiento de las empresas participantes.

En el 2021, se sumaron conferencias tecnológicas de vanguardia con expertos nacionales e internacionales, Networking, negocios y mayor visibilidad, convirtiéndose en el Foro de Competitividad (FoCo), el evento empresarial más importante del país.

Durante estos 29 años, ha reunido a casi 7,000 asistentes, ofreciendo una plataforma invaluable para el crecimiento empresarial e innovación, proporcionando herramientas, visibilidad y oportunidades de negocio.

Otro de los programas que desarrolla el Centro de Competitividad Chihuahua, son las consultorías de alto nivel orientadas a fortalecer la institucionalización y el desarrollo competitivo de las organizaciones. A través de diagnósticos especializados, se identifican fortalezas y áreas de oportunidad que permiten a las empresas alinear sus estrategias, consolidar sus operaciones y maximizar sus resultados.

El CCCh ha acompañado a las organizaciones en la construcción de modelos de gestión más sólidos, con un impacto tangible en la mejora de procesos, la productividad y la sustentabilidad. Hasta la fecha, se ha apoyado a casi 300 organizaciones regionales y nacionales con consultorías de a en diferentes modalidades, consolidando al Centro como un aliado estratégico en el crecimiento y profesionalización del sector empresarial.

Al cumplir estos 35 años, el Centro de Competitividad Chihuahua se plantea nuevos retos y metas como fortalecer aún más sus programas de innovación, digitalización y sustentabilidad, al ampliar el uso de la inteligencia artificial, su alcance para llegar a más micro, pequeñas y medianas empresas y comunidades menos atendidas; consolidar alianzas institucionales, tanto a nivel local como nacional, para maximizar impacto y eficiencia, así como desarrollar iniciativas que respondan a los nuevos cambios globales en competitividad, productividad y responsabilidad social.

Hoy, el Centro de Competitividad Chihuahua reafirma su compromiso de seguir promoviendo la competitividad, la innovación y la responsabilidad social, con la certeza de que el futuro de Chihuahua y de México requiere organizaciones cada vez más sólidas, humanas y competitivas.