Lanza Municipio convocatoria para el Torneo “Relámpago”

El Gobierno Municipal de Chihuahua convoca a la primera edición del torneo de fútbol 7 “Relámpago Rural”, dirigido a las escuelas primarias de la zona rural del municipio con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo en las infancias.

El torneo se llevará a cabo el viernes 10 de octubre en las instalaciones del Polideportivo Luis H. Álvarez, ubicado en Vialidad Sacramento sin número en la colonia Quintas Carolinas.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro destacó que, como lo ha instruido el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, el deporte está al alcance de todas las personas por lo que la convocatoria contempla inscripción gratuita dirigida a alumnas y alumnos de 5° y 6° grado de Primaria de la Zona Rural del Municipio de Chihuahua.

Las y los interesados podrán consultar la convocatoria en la página web del Municipio de Chihuahua https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias así como en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebook.com/imcfd o a través del teléfono de contacto 614-216-08-57 en la subdirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.