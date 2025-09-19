Muere Julieta Fierro, reconocida científica mexicana

fuente: excelsior

Este viernes 19 de septiembre 2025, se anunció el fallecimiento de la reconocida académica y científica Julieta Fierro Gossman, y profesora de la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios, confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En una semblanza hecha por el Gobierno de México, la científica reveló que decidió estudiar Física, “porque mi hermana mayor- nuestra mamá se había muerto cuando ella tenía 15 años y yo 13- me sugirió que en lugar de estudiar matemáticas mejor estudiara algo más práctico: Física”.

Fierro Gossman nació en la Ciudad de México el 24 de febrero de 1948.

Fue reconocida como física, astrónoma e investigadora mexicana, siendo una de las divulgadoras científicas más importantes del país.

Investigadora titular del Instituto de Astronomía y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y a acercar la ciencia al público general.

Desde 2004 ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y fue miembro correspondiente de la Real Academia Española, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en su nivel más alto.

Su labor científica se centró en el estudio de la materia interestelar y el Sistema Solar; sin embargo, su mayor legado es la divulgación.

Publicó más de 40 libros —23 de ellos dedicados a la divulgación—, además de haber escrito artículos en periódicos nacionales y dictado centenares de conferencias.

También participó activamente en la creación y dirección de espacios como la sala de astronomía del Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM y el Museo Descubre en Aguascalientes.

Julieta Fierro ocupó cargos de relevancia internacional, como presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, y ha sido distinguida con múltiples premios y doctorados honoris causa.

Su estilo cercano y claro al explicar fenómenos complejos como los agujeros negros o el Big Bang la convirtió en una figura esencial para la promoción de la ciencia en México y el mundo.

Su trayectoria, además, ha sido fuente de inspiración para mujeres y niñas que desean incursionar en las ciencias.