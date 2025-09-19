Trump pacta encuentro con Xi Jinping un próximo encuentro

El presidente Donald Trump anunció este viernes una próxima reunión con su homólogo chino Xi Jinping, tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios, en la que según el líder estadounidense hubo “avances” sobre el futuro de la red social TikTok.

Xi por su parte pidió a Trump que la disputa sobre la propiedad de TikTok en Estados Unidos se resuelva mediante las “reglas del mercado”, según la versión de la llamada que hizo Beijing. La conversación fue “muy productiva” y se habló de comercio, de la guerra en Ucrania y del tráfico de fentanilo, la droga que azota a Estados Unidos, explicó Trump a través de su red Truth Social.

Ambos líderes se reunirán en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur a finales de octubre y Trump viajará a China a principios del año que viene.

“El presidente Xi vendrá igualmente a Estados Unidos en su momento adecuado”, añadió el mandatario.

Xi por su parte reafirmó que la llamada fue “positiva” y constructiva”. Pero precisó que hay que “evitar tomar medidas unilaterales de restricción del comercio para no poner en riesgo los avances conseguidos en distintos ciclos de negociaciones”, reportaron la televisión CCTV y la agencia de noticias Xinhua. La llamada entre ambos fue la segunda desde la asunción de Trump en enero, pero la tercera en lo que va de año.

El 5 de junio, el magnate republicano dijo que Xi lo había invitado a ir a China, y también él propuso una invitación similar para que su par chino visite Estados Unidos.

Acuerdo sobre TikTok y aranceles

Trump pospuso el martes por cuarta vez la prohibición de la plataforma en Estados Unidos. Según una ley adoptada durante el gobierno de Joe Biden, TikTok no podrá operar en el país por razones de seguridad nacional, a menos que la casa matriz china ceda el control a estadunidenses.

Trump dijo a los periodistas el jueves que esperaba “finalizar algo sobre TikTok”. Los planes de Trump son que TikTok en Estados Unidos pase a ser “propiedad de todos los inversores estadounidenses, y de personas y empresas muy ricas”. Trump fue crítico de TikTok inicialmente, pero durante las elecciones presidenciales de 2024 descubrió su poder de arrastre en la juventud.

Según The Wall Street Journal, podría conformarse un consorcio para controlar TikTok, que incluiría al gigante tecnológico Oracle y dos fondos de inversión de California, Silver Lake y Andreessen Horowitz.

El diferendo comercial entre ambos países es más complejo, y los equipos negociadores llevan meses intercambiando propuestas. A principios de año, las dos economías más grandes del mundo aumentaron drásticamente los aranceles recíprocos, en una disputa que interrumpió las cadenas de suministro globales.

Ambos llegaron luego a un acuerdo para reducir los gravámenes, que expira en noviembre, con aranceles del 30% a la importación de bienes chinos en Estados Unidos y del 10% a los productos estadounidenses importados en China.

Esta conversación telefónica se produjo también después de que Xi organizara a principios de septiembre una cumbre regional con los dirigentes de Rusia e India, e invitara al líder norcoreano Kim Jong Un a un importante desfile militar en Pekín, unos eventos duramente criticados por Trump.

“Por favor, transmita mis más cálidos saludos al [presidente ruso] Vladimir Putin y a Kim Jong Un mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, indicó entonces el magnate republicano a Xi en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.