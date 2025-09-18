Propone Nancy Frías ampliar acceso a estacionamientos para personas con enfermedades

Con el objetivo de reconocer a pacientes con movilidad reducida que enfrentan enfermedades crónicas o terminales, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Frías, propuso reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito y a la Ley Estatal de Derechos. La iniciativa busca que estas personas también puedan acceder a placas y permisos de estacionamiento preferencial, sumándose a los casos que ya contempla la normativa vigente.

La legisladora explicó que la medida cerraría un vacío legal y permitiría a quienes acrediten mediante dictamen médico su movilidad reducida, contar con estacionamientos especiales en condiciones seguras. El costo de los permisos para zonas azules se fijaría en 0.7554 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

“Lo que estamos planteando es justicia para miles de familias. Una persona que vive con una enfermedad crónica o terminal y que tiene limitaciones de movilidad merece este reconocimiento legal para acceder a estacionamientos preferenciales en condiciones dignas y seguras”, señaló Frías.

La propuesta establece que las autoridades de tránsito y los gobiernos municipales deberán realizar las adecuaciones necesarias en un plazo máximo de 180 días tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Con ello se busca garantizar que el beneficio se aplique de manera efectiva y que las personas con enfermedades crónicas o terminales tengan certeza en el acceso a estos espacios preferenciales.