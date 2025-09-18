Atenderá Esterimóvil de Municipio a perros y gatos en centro comunitario Chihuahua 2000

Como parte de las acciones para prevenir la sobrepoblación animal y el abandono, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, informa que el Esterimóvil atenderá de forma gratuita a perros y gatos, del 22 al 26 de septiembre, de 8:30 a 15:00 horas, en el centro comunitario Chihuahua 2000.

La esterilización ayuda a prevenir enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios o problemas prostáticos en los animales de compañía.

Las personas interesadas deben agendar cita previa al teléfono 614-438-91-96.

Una vez agendada la cita, deben cumplir los siguientes requisitos:

No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).* No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

Llevarlo con collar, correa o en transportadora. Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.* Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella. Además del Esterimóvil, la dependencia cuenta con un Centro de Esterilización para mascotas, ubicado en Periférico de la Juventud 7120 y que por apertura ofrece atención gratuita con cita previa.