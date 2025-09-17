Regidores y diputados de Morena analizan gestión para instalar una Universidad del Bienestar en El Reliz

Regidores y diputados locales por Morena fueron cuestionados sobre la petición de colonos en la zona de El Reliz, quienes solicitan la gestión de una Universidad del Bienestar para atender la demanda educativa en la capital.

Al respecto, los representantes morenistas señalaron que sí es posible iniciar el proceso para gestionar la llegada de una institución de este tipo, aunque aclararon que el programa contempla criterios específicos basados en estadísticas, necesidades sociales y esquemas de viabilidad para su instalación. Y dicha zona es conocida como de las Mejores y caras de la capital.

Explicaron que las Universidades del Bienestar están destinadas a jóvenes que enfrentan casi nulas posibilidades de continuar sus estudios superiores, por lo que la propuesta podría representar una alternativa importante para estudiantes de la región.

Finalmente, destacaron que la factibilidad también depende de que se cuenten con tramos alternos dentro del proyecto de Periférico Libramiento 5, o bien Luis H. Álvarez, lo cual facilitaría la accesibilidad a la zona y el desarrollo de la infraestructura educativa.