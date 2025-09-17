Trabaja Salud con población abierta y comunitaria en campaña vs el consumo de fentanilo

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud trabaja en el eje Cobertura a Población Abierta y Comunitaria, como parte de la campaña “FENTA NO, porque tu vida vale más”, de prevención de consumo de fentanilo.

El titular de la Comisión del Centro Estatal contra las Adicciones (Ceaadic), Javier González Herrera, informó que organizan ferias comunitarias para informar y sensibilizar a familias, niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que implica el consumo del estupefaciente.

Como parte de las acciones, se efectúan tamizajes para la detección oportuna del uso o dependencia de una droga, orientación y canalización.

El funcionario añadió que cuando los padres dicen que su hija o hijo tiene una dependencia muy fuerte, se le brinda un tratamiento residencial con becas con recursos estatales.

También se realiza un monitoreo de consumo a través de Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea), y del Observatorio de Salud Mental y Adicciones del Estado.González Herrera dijo que se trabaja con organizaciones de la sociedad civil, como INL Oficina de Asuntos Internacionales de Drogas y Cumplimiento de la Ley del Departamento de EUA, para el fortalecimiento del Observatorio Estatal de Salud Mental y Adicciones, y el desarrollo del Sistema de Alerta Temprana de drogas.

Como parte de la campaña, se capacitará a agentes de Seguridad Pública y a los operadores de 9-1-1, para un mejor desempeño en la atención de casos de sobredosis.

Actualmente, el 0.3 por ciento de las personas que buscan tratamiento contra alguna adicción, consumen fentanilo.

Sin embargo, el director de la Ceaadic afirmó que esta no es una sustancia más: “Es un enemigo silencioso, letal, que tiene consecuencias devastadoras e irreversibles. Una sola dosis puede ser fatal”.

Llamó a la población en general a que, en caso de alguna emergencia relacionada con el consumo de esta y otras drogas, se comunique al número 9-1-1, donde se brinda atención los siete días de la semana.