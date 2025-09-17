Participa secretario de Seguridad Gilberto Loya en Mesa de Seguridad en Chihuahua

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, participó este miércoles en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, encuentro interinstitucional en el que se analizaron las condiciones actuales de seguridad en la entidad.

Durante la sesión, se revisaron las incidencias registradas en la última semana, así como los avances y efectividad del plan estratégico implementado para el fortalecimiento de la seguridad y el combate a los grupos generadores de violencia.

La reunión contó con la presencia del fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, y del secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, además de mandos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes refrendaron la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como fortalecer los mecanismos de colaboración que permitan mantener resultados a favor de la paz en la entidad.