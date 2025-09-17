Recibe Municipio, Certificado de Inscripción del crédito por 570 MDP en el Registro Público Único de la UCEF

El Gobierno Municipal de Chihuahua recibió el Certificado de Inscripción del crédito por 570 millones de pesos en el Registro Público Único de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), por lo que se cumple el compromiso de legalidad, rendición de cuentas, transparencia y la disciplina financiera que ha destacado a la administración del alcalde Marco Bonilla.

Este certificado, emitido a través del Sistema del Registro Público Único (SRPU), constituye la constancia oficial de que el financiamiento municipal ha sido debidamente registrado ante la autoridad federal, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos establecidos por la SHCP.

Su obtención es un requisito indispensable para validar la legalidad de las obligaciones financieras del municipio, así como para garantizar el seguimiento, control y consulta pública de la deuda, en estricto apego a los principios de disciplina financiera y transparencia activa.

El recurso de este crédito se destinará a la construcción de los tres puentes ubicados en la avenida Fuerza Aérea y carretera Aldama; en avenida Nogales e Industrias; y en la Prolongación Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, que disminuirán los tiempos de traslado de las y los capitalinos.

Dicho recurso fue previamente autorizado por el Cabildo del H. Ayuntamiento y el Congreso del Estado, de acuerdo a los procesos que se deben seguir para que el Municipio pueda adquirir un crédito con cualquier entidad financiera como lo marca la ley. Cabe destacar que este crédito se firmó con el Banco Santander México SA, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, quien resultó ganador del Proceso Competitivo 02/2025, por ofrecer las mejores condiciones financieras del mercado; mismo que quedará liquidado para el 1 de septiembre del 2027.