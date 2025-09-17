Colocan concreto hidráulico en la colonia Rosario

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, se encuentra trabajando en los últimos detalles de la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Samaniego en el tramo que abarca de la calle 46 a la 52, en la colonia Rosario.

Esta propuesta fue una de las ganadoras del Distrito 16, dentro del Presupuesto Participativo 2025, y beneficiará a más de mil 400 vecinos que circulan diariamente por la zona.

Durante la ejecución del proyecto se llevó acabo el retiro del adoquín existente, reposición de línea general de agua potable, trabajos de terracería, construcción y pintura en guarniciones, así como pavimentación de 4 mil 244 metros cuadrados mediante concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor y en próximos días se estará colocando la raya separadora de carriles.

Todo lo anterior con una inversión de 5 millones de pesos, con lo cual se mejora de manera significativa las condiciones de este tramo que tenía más de 40 años de antigüedad, y que a su vez permitirá facilitar la movilidad de vehículos y peatones, reducir tiempos de traslado y otorgar mayor fluidez al tráfico.

A través de estas obras, el Gobierno Municipal ratifica su compromiso con la población al dar continuidad a los programas de pavimentación, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras, accesibles y de mayor duración para toda la comunidad.