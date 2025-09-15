Participará DSPM en Desfile de Independencia con 690 elementos operativos

Ya se encuentra listo el contingente que habrá de participar en el tradicional desfile por el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia, en el cual estarán presentes un total de 690 bomberos y policías de las diferentes áreas que componen la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

El responsable de coordinar y preparar al personal operativo que formará la columna, Gabriel Borjas, detalló que al desfile se incorporarán policías de los seis distritos y de grupos especiales además de los diferentes vehículos que forman parte del equipamiento policíaco y de la Subdirección de Bomberos.

Informó que este tipo de celebraciones contribuyen grandemente a mostrarle a la comunidad la fuerza con que cuentan las corporaciones en general y estrechan el acercamiento y la confianza con la población en general, por lo cual se llevaron a cabo varios entrenamientos con la mayor cantidad posible de elementos en la explanada del estadio de beisbol de la Deportiva Sur.

En el tradicional evento desfilarán vehículos como la Black Mamba, el Centro de Mando C4M, además del helicóptero Halcón 1, exhibición de drones tácticos, y el contingente cerrará con el grupo de Policía Montada que es al igual que el K-9 es uno de los que mayor atractivo tienen para los asistentes.

Es importante mencionar que la vigilancia ordinaria del municipio no sufre modificación alguna ya que ninguno de esos agentes será comisionado para el desfile pues es prioridad de la Dirección de Seguridad Pública evitar la comisión de hechos delictivos y faltas administrativas en el municipio y las familias puedan disfrutar de los festejos Patrios en orden y tranquilidad.