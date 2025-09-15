Participan seis municipios del estado en el torneo “Barrios y Colonias” de futbol en Riberas de Sacramento

Con el objetivo de impulsar las convivencias deportivas y recreativas entre municipios, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), llevó a cabo con éxito el torneo estatal “Barrios y Colonias” de futbol 7.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro, destacó el papel relevante que tienen los entrenadores, madres y padres de familia por involucrar desde edades tempranas a sus hijas e hijos en el desarrollo deportivo, además destacó el compromiso del alcalde Marco Bonilla impulsar este tipo de torneos en colonias y entre municipios.

El torneo se desarrolló en canchas de futbol de la colonia Riberas de Sacramento con la participación de equipos provenientes de Aldama, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Ciudad Juárez, Guachochi y de Chihuahua Capital.

Los ánimos entre familiares y la competitividad deportiva dominó la escena del torneo, con la exposición del gran trabajo que realizan los entrenadores con niñas, niños y jóvenes futbolistas que se inician en esta disciplina.