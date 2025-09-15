¡Cuida a tu mascota de la pirotecnia! por fiestas patrias

Con motivo de las fiestas patrias, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, exhorta a las familias a proteger a sus mascotas del ruido ocasionado por la pirotecnia a fin de prevenir accidentes, reducir el estrés y evitar que se escapen de sus hogares.

Sigue estas recomendaciones:

• Mantén a tu mascota dentro del hogar en un lugar seguro.

• Cierra puertas y ventanas para reducir ruidos del exterior.

• Distrae a tu mascota con música o sonidos de fondo.

• Dale objetos que le brinden seguridad como juguetes para entretenerlos.

• Colócale un collar con placa de identificación. • No la amarres ni la dejes en un espacio reducido.

Si tu mascota muestra signos de miedo, desorientación o estrés intenso como temblores, exceso de ladridos o maullidos y lesiones al intentar escapar, llévala a consulta con un veterinario.

Recuerda que cuidar de tu mascota es parte de la tenencia responsable; ofrécele un refugio seguro, alimento, cariño y los cuidados básicos para que esté tranquila y protegida durante las celebraciones.