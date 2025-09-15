Supervisa Gobernación Municipal negocios y realiza 11 clausuras

Del 8 al 14 de septiembre la Subdirección de Gobernación del Gobierno Municipal, informa que se llevaron a cabo inspecciones a diversos establecimientos, que derivaron en 285 visitas a negocios, 14 actas administrativas por diferentes motivos y 11 clausuras.

Clausuras ejecutadas:

Autolavado Riverside – Falta de permiso para consumo de bebidas alcohólicas.

Licorería en tienda de autoservicio Oxxo Pórtico – Falta de revalidación anual de bebidas alcohólicas, licencia de funcionamiento y otros documentos.

Chiwas Burgers – Falta de permiso para almacenaje.

Restaurante Sushi– Falta de documentos: opinión municipal, constancia de COESPRIS, dictamen de medidas de seguridad vencido y otras.

Hotel Don Rubén – Clausura vinculada a hechos de violencia.

Clausuras por incumplir requerimientos previos (actas no atendidas):

Tienda de abarrotes Villalobos, Licorería La Escondida, Súper Quinta Carolina, Six Kim 33, Licores Las Playitas y BIF Cantera.

Cabe destacar que, además, permanece activa una célula preventiva integrada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyo objetivo es preservar el orden en corredores comerciales, así como inhibir conductas ilícitas, privilegiando la prevención y el acompañamiento antes que la sanción.