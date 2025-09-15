Consolidan CUU y El Paso, Tx, alianza para promover inversión y turismo

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la ciudad de El Paso, Texas, con el propósito de intercambiar información turística y fortalecerlos vínculos de cooperación entre ambas localidades.

Durante el encuentro se estableció una alianza estratégica que permitirá a tour operadores y cámaras empresariales de Chihuahua sumar esfuerzos con sus contrapartes en El Paso, generando oportunidades para impulsar el flujo de visitantes, diversificar las experiencias turísticas y detonar la economía local.

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco, destacó que esta colaboración abre la puerta a proyectos conjuntos de difusión y paquetes turísticos binacionales, que posicionan a Chihuahua Capital y El Paso como destinos complementarios con gran riqueza cultural, gastronómica y de servicios.

Asimismo, se establecieron acuerdos de colaboración en materia de promoción turística y cultural, donde se destacó la invitación a la ciudad de El Paso para participar en el festival gastronómico CUUlinaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de fortalecer los lazos de cooperación con ciudades hermanas, generar oportunidades de inversión y turismo, y consolidar a la región como un polo de desarrollo económico y cultural en beneficio de las familias chihuahuenses.