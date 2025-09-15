Retira Gobierno Municipal 38 toneladas de basura con Mega Destilichadero en Chihuahua 2000

Tras el gran operativo de limpieza implementado por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en la colonia Chihuahua 2000 con el programa Mega Destilichadero, se lograron retirar de las calles y viviendas un total de 38 toneladas de basura de grandes dimensiones, llantas y hierba.

El operativo constó de la colocación de un mega contenedor en un punto especifico de la colonia en mención, para que la ciudadanía tuviera la oportunidad de depositar sus tiliches en el mismo.

Además, cuadrillas de la dependencia en mención efectuaron rondines en un cuadrante de la calle Cantillo a la avenida De las Industrias y de la vialidad Los Nogales a la avenida Dostoyevski.

De la limpieza de calles con corte de hierba, papeleo y pepena, se retiraron un estimado de 3.2 toneladas en 17 mil metros lineales, correspondientes a 19 calles y avenidas dentro del cuadrante en mención.

Además, se retiraron 1.9 toneladas de llantas, mismas que fueron transportadas en cuatro camiones volteos, aunado a 32.9 toneladas de tiliches que se estuvieron acumulando en 11 macro contenedores.

Todo esto, el pasado sábado 13 y domingo 14 de septiembre desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm de la tarde.

Aunado a lo anterior, personal municipal efectúo acciones de limpieza de hierba, papeleo, sopleteo y pepena en general.

Durante la mañana del sábado, se contó con la presencia de Manque Granados y Nancy “La China” Frías, diputadas federal y local respectivamente, quienes invitaron a los ciudadanos a deshacerse de todos los tiliches y basura de grandes dimensiones que tuvieran acumulados en sus hogares, además de realizar un pequeño recorrido con vecinos del sector.