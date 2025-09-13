Rinde Xóchitl Contreras su primer informe legislativo en Ciudad Juárez

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, presentó su primer informe de actividades legislativas ante militantes, representantes políticos y sociales. En su intervención destacó los resultados de su labor en el Congreso y anunció nuevas propuestas orientadas a la seguridad y a la protección de las familias juarenses.

La legisladora enumeró los principales temas que ha impulsado: el exhorto para cerrar una estancia infantil con denuncias de abusos; la denuncia del huachicoleo de agua mediante pipas clandestinas; una iniciativa para endurecer sanciones a conductores bajo los efectos del alcohol o drogas; la propuesta para sancionar a prestadores de servicios que cometan abusos sexuales; y el anuncio de una iniciativa para tipificar como delito el uso de menores en actividades del crimen organizado.

Reiteró que su compromiso es estar del lado de la gente, defendiendo a Juárez frente a la corrupción y los malos gobiernos. “Hoy reafirmo mi compromiso con Juárez y con Acción Nacional: seguiré trabajando para que la política sea un servicio a la gente y no un botín de poder”, expresó.

Durante su intervención, el dirigente municipal del PAN en Juárez, Gabriel García Cantú, reconoció el esfuerzo de la diputada y llamó a mantener la unidad del partido desde la base hasta los liderazgos estatales y nacionales. “Acción Nacional es más fuerte cuando todos y todas sumamos nuestros esfuerzos… Hoy, al celebrar este aniversario, renovamos nuestra promesa de seguir siendo la voz de la gente que trabaja, de la gente de seguridad, la justicia y el desarrollo que Juárez merece”, afirmó.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, resaltó la valentía de Xóchitl Contreras al ser la única legisladora que se atrevió a denunciar la corrupción en Ciudad Juárez. “La única diputada del Congreso que ha señalado la corrupción del alcalde ha sido Xóchitl, ha sido Xóchitl. Señalar la corrupción también es valentía y también es en esencia lo que tenemos que hacer como diputados y diputadas”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, destacó la entrega y compromiso de la legisladora con la ciudad fronteriza. “Xóchitl Contreras es una juarense incansable que todos los días trabaja para que a Juárez le vaya mejor”, manifestó.

Entre los asistentes al evento estuvieron los diputados panistas Roberto Carreón (Delicias), Yesenia Reyes (Nuevo Casas Grandes), Saúl Mireles (Cuauhtémoc) y Joceline Vega (Chihuahua capital); así como Carlos Ortiz, representante del Gobierno del Estado en la zona norte, y Sergio Nevárez, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Juárez, además de representantes de diversos sectores sociales.