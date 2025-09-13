Mario Vázquez: “Contacto permanente con la gente, para legislar con la ciudadanía”

El Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, afirmó que la labor legislativa debe estar siempre vinculada a la realidad que se vive en las comunidades, colonias y regiones, por lo que mantener contacto cercano con la gente es una de sus prioridades.

“Es muy importante saber qué está pasando, porque eso debe reflejarse en lo que hacemos en el Congreso: nuevas leyes, gestiones y acciones. Esa es mi función como Senador de la República”, señaló.

Lo anterior lo expresó durante su visita a las colonias Vistas Cerro Grande y Las Torres, en la ciudad de Chihuahua, donde entregó apoyos alimentarios y hules en beneficio de 80 familias.

En la colonia Las Torres, el legislador panista se reunió con madres de familia, quienes le compartieron las principales inquietudes y necesidades de la comunidad. Ante ello, Vázquez Robles se comprometió a mantener un diálogo constante y atención permanente, convencido de que esa es la responsabilidad de todo legislador.

Finalmente, reiteró que recorrer el estado y escuchar a la ciudadanía le permite tener una visión clara de los retos que enfrentan las familias chihuahuenses. “Si no conoces la realidad, no puedes legislar con responsabilidad. Hay muchas cosas que debemos hacer para poder cuidar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras familias”, enfatizó.