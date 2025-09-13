Conmemoran la Gesta Heroica

Autoridades de los tres poderes del Estado y mandos militares participaron en la ceremonia conmemorativa de la Gesta Heroica.

El evento estuvo encabezado por el secretario general de Gobierno, Lic. Santiago de la Peña Grajeda, en representación del Poder Ejecutivo; la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado; y la magistrada Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

“Los Niños Héroes fueron seis cadetes del Heroico Colegio Militar que dieron su vida en la defensa del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la batalla contra el ejército de Estados Unidos en la Guerra Mexicano-Estadounidense”, recordaron las autoridades.

También estuvieron presentes el Mtro. Roberto Andrade Fuentes Rascón, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, así como altos mandos de las fuerzas armadas: el brigadier del Estado Mayor Alberto Miguel Rodríguez Granada, comandante de la 5/a Zona Militar; el general de grupo P.A.E.M. Esteban Pérez Ceballos, comandante interino del BAM No. 13; y el general brigadier de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas Salgado, coordinador estatal de la corporación en Chihuahua.

Durante la ceremonia, se rindieron honores y se destacó la importancia de recordar este episodio histórico como un legado de valentía y compromiso con la patria.