Listo operativo de seguridad de la DSPM por Fiestas Patrias

Con motivo de las celebraciones patrias que se llevarán a cabo el próximo lunes en la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), ha preparado un operativo especial de vigilancia en el que participarán más de 450 elementos, entre policías preventivos y bomberos.

El despliegue operativo contempla la presencia de 190 policías y bomberos en el evento principal a efectuarse en la Plaza de Ángel, 60 más en la Plaza de la Concordia y el resto se refiere a personal de turno ordinario asignado a la vigilancia de las colonias. Todo esto complementado con drones, el helicóptero Halcón I, cámaras móviles coordinados a través del Centro de Mando Móvil, que mantendrá comunicación directa con el Centro de Operaciones de la Comandancia Norte.

El personal asignado al centro de la ciudad estará distribuido en tres filtros de acceso instalados en calles aledañas al evento y estarán realizando recorridos pedestres en el área para atender cualquier incidente que llegara presentarse.

En años anteriores las festividades se han desarrollado sin incidentes mayores, registrándose únicamente situaciones como extravío momentáneo de menores de edad y atenciones médicas. Sin embargo, debido a la alta afluencia esperada, se hace un llamado a la ciudadanía para tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, no se permitirá ingresar sillas, mascotas, ni sombrillas puntiagudas

• Mantener una actitud respetuosa y ordenada, no fumar, ni usar vaporizadores

• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas

• No portar armas ni objetos punzocortantes, ni objetos iniciadores de fuego

• Supervisar constantemente a niñas, niños y personas mayores

• Llevar agua para hidratarse o refresco en botella de plástico

• Si festejas en tu domicilio evita escandalizar o consumir bebidas alcohólicas en la vía pública

• Ante cualquier emergencia, acudir a los elementos de seguridad o comunicarse al 9-1-1

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a disfrutar de estas fiestas con responsabilidad y en un ambiente de paz, recordando que la prevención y la colaboración ciudadana son clave para garantizar unas celebraciones seguras para todas y todos.