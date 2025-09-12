Presenta Marco Bonilla visión para Chihuahua a líderes empresariales

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, expuso ante representantes de diversos sectores como el empresarial, así con Club Rotarios y Club de Leones del municipio de Nuevo Casas Grandes, donde les expuso las acciones que realiza desde el gobierno que encabeza con un enfoque económico, social y humanista.

Dentro de dicho conversatorio, expuso que las estrategias implementadas desde la capital han permitido que la ciudad avance al quinto lugar de competitividad, segundo en mejor calidad de vida y el primero en innovación de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Detalló que en temas, de seguridad, la capital ha avanzado con la tecnología y equipamiento policial, donde destacan las patrullas inteligentes, la Plataforma Escudo de Chihuahua Capital (PECUU) y sus cámaras conectadas al centro de mando de la Policía Municipal, el campus de adiestramiento y preparación Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua (ISSCUU), entre otras.

Por otro lado, en materia de infraestructura, detalló la creación un distribuidor vial al sur de la ciudad, y que se está por iniciar con la construcción de tres puentes, para el impulso a la movilidad y el Polideportivo Luis H. Álvarez. Además, en materia de economía, detalló la inversión a las micros, pequeñas y medianas empresas, además de que la ciudad de Chihuahua ha sido un gran punto de inversión ya que destaca en la generación de aproximadamente 22 empleos diarios.

Bonilla detalló que en materia de educación, resaltan las becas, la creación de un Centro STEM para fomentar la formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. A la par, sumó la reciente creación de la Universidad de las Mujeres que brinda becas a mujeres para que continúen sus estudios, con carreras en línea de universidades que brindan títulos de validez internacional.

Finalmente, las y los asistentes preguntaron a Marco Bonilla qué acciones recomendaría para implementarse en Nuevo Casas Grandes, quienes conocieron diversas políticas públicas que se pudieran imitar e impulsar desde este municipio.