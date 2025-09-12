Cierra Operativo Verano Seguro de la DSPM con saldo positivo

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, agradeció de manera especial el esfuerzo y la dedicación de los 980 elementos que participaron en el Operativo Verano Seguro, cuyo impacto se reflejó en una importante disminución de delitos que afectan directamente la tranquilidad de las familias.

Durante un encuentro con representantes de organismos empresariales, el comisario destacó que, gracias al trabajo coordinado y al compromiso del personal operativo e inteligencia, fue posible reducir significativamente delitos como el robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a comercios y homicidios.

Comparando el periodo del 1 de julio al 15 de agosto de este año con el mismo lapso del año anterior, las cifras muestran lo siguiente:

Robo a casa habitación:

-44 %Robo de vehículo:

-44 %Robo a local comercial:

-22%Homicidios:

-41 % “La seguridad se construye con personas que dan lo mejor de sí para cuidar a los demás y eso es algo que reconocemos con orgullo en cada agente que participó en este operativo, que se enfocó principalmente en la zona norte del municipio, en horarios de mayor incidencia, con patrullajes en vehículos y recorridos a pie con un enfoque claro: prevenir con cercanía, presencia y estrategia”, remarcó el jefe de la Policía.

El comisario adelantó que este modelo de trabajo se implementará nuevamente durante los meses de mayor actividad comercial y económica, como diciembre, para proteger a las personas durante la entrega de aguinaldos, ahorros y otras prestaciones, ya se trabaja en la planeación para que las familias vivan una temporada segura y en paz.