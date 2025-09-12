Promueve SSPE cultura vial con más de 30 eventos en 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha desarrollado en lo que va del año un total de 30 eventos masivos en distintas regiones, en beneficio de 8 mil 381 personas entre estudiantes, docentes, familias, trabajadores y conductores.Con el objetivo de fortalecer la cultura vial en la entidad, se realizaron simulacros de accidentes viales, programas escolares como Agilízate en primarias y pláticas de concientización en universidades para solicitantes de licencia por primera vez.

También se impartieron capacitaciones en empresas y el evento Motor Safety, enfocado en motociclistas, que ya se ha desarrollado en Chihuahua y Parral, y que próximamente se extenderá a otros municipios con un cierre estatal. Asimismo, se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad Vial con un encuentro que reunió a más de 1,500 asistentes en la capital.

El director de Movilidad y Cultura Vial, José Antonio Durán, dijo que busca acercar el conocimiento de la cultura vial a la ciudadanía y homologar criterios de responsabilidad.“Más allá de un trámite o requisito, se trata de que todos sepamos con certeza cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos, ya sea al volante, como ciclistas o peatones”, señaló.

Durán puntualizó que la estrategia ha sido integral, pues contempla desde intervenciones con niños y adolescentes hasta capacitaciones técnicas para transportistas y personal de empresas, siempre con la intención de prevenir accidentes y reducir conductas de riesgo como el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol.

“Todos debemos asumir el respeto a la señalética, la prudencia y la conciencia vial como una responsabilidad compartida, para evitar accidentes que puedan marcar la vida de una familia”, subrayó el director.