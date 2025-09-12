¿Aún no tienes plan para este fin de semana? Disfruta de la Muestra Municipal de Teatro

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a disfrutar de las últimas funciones de la 13ª edición de la Muestra Municipal de Teatro, que se presentarán del viernes 12 al domingo 14 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, con entrada completamente libre.

Esta muestra ha reunido durante toda la semana a compañías locales con obras que abordan distintas temáticas y géneros, y el cierre promete un fin de semana lleno de talento escénico.

Cartelera del fin de semana

Viernes 12 de septiembre

• 7:00 p.m. – Plagio de palabras (Anagrama Teatro) – Clasificación B15

Sábado 13 de septiembre

• 7:00 p.m. – El hijo del sol naciente (Producciones Barbarellas) – Clasificación B15

Domingo 14 de septiembre

• 7:00 p.m. – Pies ligeros (Escena 4 Teatro) – Clasificación B

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad, ubicado en la calle Ojinaga 106 de la zona Centro, un espacio abierto para jóvenes y adultos que quieran vivir la experiencia del teatro en un ambiente cercano, gratuito y enriquecedor.

Con esta muestra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción del arte escénico y con la creación de espacios donde las y los chihuahuenses puedan compartir cultura, identidad y comunidad.