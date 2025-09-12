Realizan inscripciones para el programa Universidad de las Mujeres en Nuevas Delicias y El Sauz

El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo inscripciones del programa de la Universidad de las Mujeres en las comunidades de Nuevas Delicias y El Sauz, donde se recibieron más de 30 solicitudes de becas para acceder a licenciaturas, maestrías y especialidades en línea, con lo que el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de acercar oportunidades educativas a las mujeres de la zona rural.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email