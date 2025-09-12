Ataque en Delicias reabre debate sobre cárcel para menores: secretario

Tras el caso en el que una alumna de la Secundaria Técnica 52 de Delicias apuñaló a una madre de familia en el horario de entrada, el secretario general de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda, reconoció que hechos de esta naturaleza suelen reavivar la discusión sobre si los menores de edad deben ser juzgados como adultos.

El funcionario aclaró que actualmente no existe ninguna reforma en ese sentido en Chihuahua ni a nivel federal, pero admitió que sucesos como este suelen detonar la reflexión sobre la pertinencia de modificar la edad de responsabilidad penal en el país.

De la Peña explicó que no se ha concretado una reforma por diversas razones, aunque insistió en que lo inmediato es aplicar la ley vigente en los términos establecidos. “Seguramente esto abrirá de nuevo el debate de si se tiene que modificar la edad de la responsabilidad penal”, expresó.

Subrayó que, más allá de las discusiones legislativas, lo fundamental es que las autoridades sean eficaces en identificar y procesar a los responsables de este tipo de hechos, para garantizar que sean llevados ante la justicia de manera inmediata.