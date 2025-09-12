UGRCH refrenda compromiso con ganaderos en reunión con Berdegué

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, sostuvo una reunión privada con el secretario de Agricultura, Dr. Julio Berdegué, en la que dialogaron ampliamente sobre la situación actual del sector pecuario.

Durante el encuentro, Bustillos destacó el liderazgo de Chihuahua en la ganadería nacional y reiteró el compromiso de trabajar en unidad, buscando siempre el beneficio de los productores del estado y del país.

Asimismo, agradeció el interés y disposición del funcionario federal, asegurando que desde la Unión Ganadera existe plena voluntad de sumar esfuerzos “por el bien común”.