Pedir ayuda es un acto de valentía nunca de debilidad: Carla Rivas por prevención del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la diputada por el Partido Acción Naciona (PAN)l, Carla Rivas, destacó la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre este tema y refrendó su compromiso de impulsar acciones legislativas y sociales que fortalezcan la atención a la salud mental en Chihuahua.

“Hablar de la prevención del suicidio es hablar de acompañamiento y de tender la mano a quienes atraviesan momentos de crisis. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros, pero también de reconocer el esfuerzo de quienes decidieron quedarse. Gracias por hacerlo, su vida importa. Pedir ayuda es un acto de valentía nunca de debilidad”, señaló la legisladora.

Carla Rivas recordó que existen instituciones municipales que ofrecen acompañamiento y orientación profesional para quienes atraviesan momentos difíciles, por lo que invitó a la ciudadanía a comunicarse al 072 extensiones 2259, 2260 o 2261, o al 614-505-93-11 del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) ante cualquier situación de crisis emocional o de emergencia, con un horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Finalmente, la diputada local reiteró que el bienestar emocional es tan importante como la salud física, y que la prevención del suicidio requiere unión de esfuerzos entre familias, instituciones, así como la comunidad en general, por lo que llamó a estar atentos y ayudar a quienes más lo necesiten.