Detienen a dos presuntos asaltantes de joyería en la salida a Cuauhtémoc

Gracias al trabajo de inteligencia e investigación realizado por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fueron detenidas dos personas presuntamente involucradas en un robo con violencia a una joyería ubicada en una plaza comercial sobre la salida a Cuauhtémoc.

Los detenidos, identificados como Martín Antonio N. P., de 33 años, y María Sugey M. R., de 27, fueron interceptados en las calles 16 de Septiembre y Periférico Francisco R. Almada, a bordo de un vehículo Volkswagen Passat modelo 2013 después de que las placas del automóvil habían sido captadas por las cámaras de videovigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) el mismo día en que se reportó el robo.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron una bolsa de plástico transparente que contenía hierba seca con características similares a la marihuana, la cual fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El atraco ocurrió el pasado 6 de septiembre en un local comercial de Plaza La Sierra, ubicada en las calles Silvestre Terrazas y Río Chuviscar, en la colonia Alfredo Chávez. De acuerdo con el afectado, se sustrajeron diversas piezas de joyería de oro con un valor estimado en varios miles de pesos.

Durante su detención, los presuntos responsables mencionaron haber empeñado las piezas robadas en una casa de empeño para obtener un beneficio económico. La Policía Municipal logró asegurar el vehículo, detener a los sospechosos y recuperar parte del botín.

La investigación continúa en coordinación con la Unidad Especializada en Delitos de Robo de la Fiscalía General del Estado, con el fin de integrar el expediente y proceder conforme a derecho.