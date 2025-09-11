De la Peña respalda frenar narcocorridos en escuelas

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, manifestó su apoyo a la iniciativa presentada en el Congreso del Estado que busca impedir la difusión de narcocorridos en espacios escolares, al señalar que estas acciones contribuyen a evitar la apología del delito entre estudiantes.

Recordó que el municipio de Chihuahua fue de los primeros en aplicar un reglamento que limita, en espectáculos públicos, la interpretación de canciones con contenidos que enaltezcan a la delincuencia. Explicó que esta medida no implica censura a la creación artística ni a la reproducción privada, sino que se concentra en eventos que requieren autorización oficial.

De la Peña subrayó que el objetivo es evitar que los jóvenes perciban como modelos de vida las conductas ligadas al crimen organizado, fenómeno que ha impactado de manera grave en la entidad.

Reconoció que en su momento la regulación local recibió críticas e incluso fue objeto de burlas, pero destacó que con el tiempo distintas ciudades, estados y países han adoptado disposiciones similares ante la necesidad de frenar la normalización de la violencia a través de expresiones culturales.

El funcionario calificó como positivo el debate que se abre en torno a esta propuesta, pues considera que permite reforzar los valores y la identidad de Chihuahua. Añadió que las autoridades deben ser firmes en no promover ni permitir contenidos musicales o artísticos que glorifiquen la ilegalidad, ya que representan un riesgo para las nuevas generaciones.