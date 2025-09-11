Arranca el Foro Global Agroalimentario 2025

Con la participación de especialistas de 12 países, este jueves dio inicio en el Centro de Convenciones y Exposiciones la edición número 22 del Foro Global Agroalimentario 2025, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel internacional.

Durante las primeras conferencias, el vicepresidente senior de StoneX, Juan Antonio Hinojosa, abordó la situación que enfrenta la producción de carne de res y cerdo en México, destacando la afectación provocada por el brote de gusano barrenador, el cual derivó en el cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano.

El evento cuenta con la presencia del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, quien encabezó la inauguración oficial.

A lo largo de dos días, productores, empresarios, académicos y autoridades de países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Chile, Brasil, Argentina y México compartirán experiencias y estrategias para enfrentar los desafíos actuales del sector agroalimentario.