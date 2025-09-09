Destaca Alfredo Chávez relevancia del Día Estatal de la Persona Mediadora en Chihuahua

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, celebró la aprobación del dictamen mediante el cual se declara el 21 de septiembre como el Día Estatal de la Persona Mediadora, propuesta presentada por él en diciembre de 2024 con el objetivo de reconocer la importancia de quienes impulsan la cultura de la paz y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

El legislador recordó que la mediación se ha consolidado como una herramienta efectiva para resolver disputas de manera rápida y consensuada. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, en 2023 el 80 por ciento de los casos atendidos en el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos derivaron en acuerdos exitosos, lo que significó una recuperación económica superior a los 100 millones de pesos para las víctimas.

“La figura del mediador contribuye a que los conflictos no escalen y que las partes encuentren soluciones consensuadas. Con esta efeméride buscamos dar visibilidad a una labor que fortalece el tejido social y promueve la paz”, expresó Chávez Madrid.

El diputado panista agradeció a la Comisión de Justicia por haber dictaminado a favor de la propuesta, así como a las diputadas y diputados que respaldaron el proyecto, el cual se concretó gracias a la iniciativa presentada por Alfredo Chávez, misma que ahora se convierte en una ley que visibiliza y reconoce el trabajo de las y los mediadores en Chihuahua.