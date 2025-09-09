Regidor Adán Galicia se une a deportistas del Centro Comunitario Insurgentes en entrenamiento de karate

En un gesto de apoyo y cercanía con la comunidad, el regidor del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua Adán Galicia [PAN]

asistió a un entrenamiento de karate con los deportistas del Centro Comunitario Insurgentes.

Durante su visita, el regidor no solo presenció el entrenamiento, sino que también participó activamente en él, aprendiendo de las técnicas y estrategias de los deportistas. Además, tuvo la oportunidad de hablar con los padres y maestros de los deportistas, compartiendo experiencias y atendiendo solicitudes y gestiones importantes para el bienestar de la comunidad.

“Es fundamental apoyar el desarrollo deportivo de nuestros jóvenes, ya que el deporte fomenta valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia, que son esenciales para su crecimiento personal y profesional. Me comprometo a seguir trabajando para proporcionarles las herramientas y recursos necesarios para que puedan alcanzar sus metas y sueños”, destacó el regidor Adán Galicia.

Con esta acción, el regidor Adán Galicia refuerza su compromiso con la comunidad y su interés en promover el deporte y la actividad física como una herramienta para el desarrollo integral de los jóvenes.

