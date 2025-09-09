Concluye Municipio entrega de Becas Académicas 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, concluyó el pasado 29 de agosto el proceso de pago de becas académicas municipales 2025, con un total de 17 mil 411 becas aprobadas y un monto global de 41 millones 902 mil 600 pesos distribuidos entre los distintos niveles y tipos de apoyo.

A continuación, se detalla la distribución de las becas autorizadas:

Beca de Competitividad. Para 137 beneficiarios con un monto total 959 mil pesos.

Beca de Excelencia Académica – Primaria. Para 4 mil 247 beneficiarios con un monto total de 9 millones 768 mil 100 pesos.

Beca de Excelencia Académica – Nivel Superior. Para mil 368 con un monto total de 6 millones 156 mil pesos.

Beca de Formación – Preescolar. Para mil 377 beneficiarios con un monto total de 2 millones 65 mil 500 pesos.

Beca de Formación – Primaria. Para 9 mil 87 beneficiarios con un monto total de 18 millones 174 mil pesos.

Beca de Formación – Nivel Superior. Para mil 195 beneficiarios con un monto total de 4 millones 780 mil pesos.

En total, 17 mil 411 personas fueron aceptadas como beneficiarias del programa. De ellas, el 98 por ciento realizó el cobro correspondiente en tiempo y forma. Quienes no pudieron hacerlo debido a errores en el nombre o al fallecimiento de su tutor, podrán cobrar durante el periodo de pagos extraordinarios, que se llevará a cabo del 8 al 22 de septiembre de 2025.

Este programa es un de las prioridades de la actual administración municipal, donde se busca ampliar el número de estudiantes beneficiados, mejorar su acceso a la educación y apoyar directamente a las familias chihuahuenses para solventar gastos escolares y evitar la deserción.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 072, extensiones 6566 o 6520, o acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación ubicadas en avenida Juárez, esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.