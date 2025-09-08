Inicia Gobierno pruebas de nuevas unidades Bowi

El Gobierno del Estado puso en marcha las pruebas de conducción de las nuevas unidades del sistema Bowi, con la llegada inicial de 20 camiones que posteriormente se complementarán con otras 20, con el propósito de sustituir vehículos de modelos anteriores.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, informó que los recorridos de prueba abarcaron prácticamente todas las estaciones, a fin de verificar que los camiones cumplan con las especificaciones establecidas en la licitación y su correcta adaptación a la infraestructura ya existente.

como los espejos retrovisores distintos en cada lado, lo que requiere ajustes en la conducción.

Añadió que hasta el momento los resultados han sido positivos y que, previo a la entrega formal, los camiones pasan por un proceso de verificación y ajustes para garantizar su óptimo funcionamiento. Estimó que en un lapso de tres a cuatro días se concluirán los procesos necesarios para su incorporación al servicio.