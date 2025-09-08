Maru Campos sostiene reunión con el titular de la Sedena

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, viajó este lunes a la Ciudad de México para sostener un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

En la reunión, realizada en Palacio Nacional, la mandataria estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, y el fiscal general, César Jáuregui Moreno.

El encuentro formó parte de la agenda de coordinación en materia de seguridad entre la federación y el estado. Previamente, durante la mañana, se celebró en Palacio de Gobierno la sesión de la Mesa de Construcción de la Paz, donde también participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la información difundida, la reunión con el titular de la Sedena estaba prevista para el mediodía de este lunes.