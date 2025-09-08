Falta de atención en el suministro de CFE afecta alumbrado público de la lateral del Periférico de la Juventud

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que debido a falta de atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se están presentando afectaciones en el sistema de alumbrado público que se encuentra en la lateral del Periférico de la Juventud, esto desde la Prolongación Teófilo Borunda y hasta la calle Geranios.

Es importante mencionar que la Dirección de Mantenimiento Urbano, sostiene constante comunicación con las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de restablecer en el menor tiempo posible el alumbrado, sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha del restablecimiento del suministro eléctrico de esta zona.

El Gobierno Municipal, lamenta los inconvenientes que esto genere, y exhorta a las y los automovilistas a circular con precaución por esta importante vía.